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إصابة عميد كلية العلوم في المنوفية بكورونا.. ونقله لعزل المستشفى الجامعي

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إصابة عميد كلية العلوم في المنوفية بكورونا.. ونقله لعزل المستشفى الجامعي إصابة عميد كلية العلوم في المنوفية بكورونا.. ونقله لعزل المستشفى الجامعي

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأربعاء 13 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

نُقل الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، إلى جناح العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى الجامعي بشبين الكوم، عقب ظهور أعراض عليه والتي أكدتها الفحوصات الطبية.

وأكد عميد كلية العلوم لـ"مصراوي"، أن صحته جيدة ومستقرة داخل عزل المستشفى الجامعي، وطمأن زملاءه وطلابه، مشيرًا إلى اتباعه بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة بإشراف أطباء المستشفى العريق، ووجه الشكر لكل من اهتم لشأنه وتضامن معه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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