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لمدة شهرين.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر

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لمدة شهرين.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر لمدة شهرين.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر

مصراوي Masrawy

11:23 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر مروراً أعلى شارعي حسن المأمون وأحمد فخري، الأمر الذي يستلزم غلق طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة تجاه ميدان الشهيد هشام بركات تحديداً بالوصلة المحصورة من شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وحتى شارع عمر بن الخطاب .

ويتم ذلك اعتبارا من الساعة 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 15/1/2021م ولمدة شهرين .

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة، يسلك يميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ (الفروسية سابقاً)، فيساراً الشارع الواصل بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ، وشارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع عمر بن الخطاب، فيميناً طريق النصر تجاه ميدان الشهيد هشام بركات .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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