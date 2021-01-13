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كشف ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر

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كشف ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر كشف ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه في محافظة الأقصر.

كان مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، تلقى بلاغًا من (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا)، يفيد بأنه أثناء سيرهما بأحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز مستقلان سيارة "نقل" قيادة أحدهما (محمل عليها عدد 18 رأس أغنام)، فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة "ربع نقل" بدون لوحات معدنية، باعتراضهما والاستيلاء منهما على السيارة بحمولتها كرهاً عنهما والهرب بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركزي شرطة إسنا وكوم أمبو – لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار "المستخدمتان في ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط (5 رؤوس أغنام -السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وأقروا بقيامهم ببيع باقي الأغنام بعدة أسواق ماشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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