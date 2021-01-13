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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة.

وتشمل الخطة الأمنية استنفارا أمنياً ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط الملاعب والصالات التي ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب في سهولة ويسر، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .

تأتي تلك الإجراءات وسط تواجد ميداني من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم في إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التي تليق بالدولة المصرية .