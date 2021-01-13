الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16186 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعاً، وتحرير 668 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 216 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1227 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.