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رئيس القضاء الأعلى مهنئا رئيس البرلمان الجديد: "نتمنى تطورات تواكب متطلبات الشارع"

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رئيس القضاء الأعلى مهنئا رئيس البرلمان الجديد: "نتمنى تطورات تواكب متطلبات الشارع" رئيس القضاء الأعلى مهنئا رئيس البرلمان الجديد: "نتمنى تطورات تواكب متطلبات الشارع"

مصراوي Masrawy

10:30 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

هنأ المستشار عبدالله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وتمنى رئيس النقض في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لرئيس البرلمان الجديد أن يشهد مجلس النواب الجديد في عهده تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصري وشعب في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح .

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