انتحار فتاة لرفض أسرتها ارتباطها بحبيبها في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تخلصت فتاة، 18 عامًا، من حياتها، اليوم الأربعاء؛ بتناول حبة سامة لحفظ الغلال، بسبب رفض أسرتها ارتباطها من شخص تحبه بدائرة مركز الحسينية بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى صان الحجر المركزي، بوصول الفتاة "إ.ب.ا" 18 عامًا، مُقيم بصان الحجر، جثة هامدة نتيجة تناولها حبة سامة لحفظ الغلال.

وتبين أن المجنى عليها انتحرت لرفض أسرتها ارتباطها بشخص تحبه، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 77 إداري صان الحجر لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.