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سرعة الرياح 36 كم على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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سرعة الرياح 36 كم على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة سرعة الرياح 36 كم على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تبدأ الكتلة الهوائية المؤثرة نشاطها وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من الاستقرار تأثرت خلالها بظاهرة الضباب التي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية.

وأضاف الخبراء، أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ستكون على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة.

وأكد الخبراء أن سرعة الرياح على القاهرة الآن ١٩ عقدة أي ما يقرب من 36 كيلو متر في الساعة، يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.

وتابع الخبراء، تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح والتغير في درجات الحرارة خلال اليوم.

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