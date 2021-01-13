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مسئولو جهاز القاهرة الجديدة يتفقدون مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير

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مسئولو جهاز القاهرة الجديدة يتفقدون مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير مسئولو جهاز القاهرة الجديدة يتفقدون مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدد من مشروعات محاور الطرق وأعمال التطوير بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

واستهل غنيم، الجولة بالمرور علي منطقة التجمع الاول بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الاول، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محور محمد نجيب بالتجمع الاول، كما قام بالمرور على محور يوسف السباعى ومصطفى كامل وبعض مناطق الياسمين والبنفسج.

وأكد ضرورة رفع كفاءة جميع محاور الطرق بالتجمع الاول، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وفى سياق متصل، قامت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث، حيث يتم تنفيذ أعمال النظافة وفتح طرق منطقة الأندلس تجهيزا لبدء تسليم وحدات دار - الاندلس المرحلة الثانية، وتسليم سكن مصر، منطقة الاندلس.

وأشارت إلى أنه جارٍ الانتهاء من تتفيذ الري بمشروع دار مصر 2 بالأندلس تجهيزا للزراعة والانتهاء من أعمال اللاند سكيب، وجار العمل فى الخط الرئيسي للصرف الصحى، والذي يخدم مشروع سكن مصر بمنطقة المعارض.

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