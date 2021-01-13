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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخب أنجولا لكرة اليد؛ للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق مساء اليوم وحتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل المنتخب الأنجولي وعدده 28 فردًا، على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كل الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، منتخبات ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج وتونس والمغرب، و44 شخصية من مختلف الجنسيات تابعة للحكام وشركات البث والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصون للكشف على المنشطات، وقامت سلطات المطار باستقبالهم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.