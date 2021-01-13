في زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام، خلال زيارة مفاجئة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل و أعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ، تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مطالبا بتعبئة الفارغ من اسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.