في زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام

مصراوي Masrawy
10:55 ص الأربعاء 13 يناير 2021
الفيوم – حسين فتحى:
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام، خلال زيارة مفاجئة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل و أعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ، تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.
وشدد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مطالبا بتعبئة الفارغ من اسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.