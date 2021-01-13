صور.. إعدام مواد غذائية غير صالحة خلال حملة تفتيشها في نويبع

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة نويبع، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن إعدام 214 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و 72 لتر من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 17 محضرًا متنوعًا، وضبط 32 كيلو أغذية فاسدة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرور على 8 منشآت غذائية بمدينة نويبع، وجرى تحرير 17 محضرًا متنوعًا، بينهم 6 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 37 كيلو من الأغذية التالفة، و72 لتر من المشروبات، وضبط 242 كيلو أغذية ومشروبات تالفة، و سحب 14 عينة أغذية مختلفة، وجرى ارسالها للمعامل المركزية للتحليل.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة .