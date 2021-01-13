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صور.. مصادرة أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

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صور.. مصادرة أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية صور.. مصادرة أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

مصراوي Masrawy

10:44 ص الأربعاء 13 يناير 2021

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاربعاء، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات.

وشنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين، حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز ومدينة قويسنا.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 كيلوجرام لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة عليها أختام مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفين، فضلاً عن التحفظ على 134 كيلوجرام أسماك مملحة "فسيخ – سردين" غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة لشروط التخزين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حملة تفتيشية، أسفرت ضبط 100 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحوم بأحد المحلات وأحيل المخالفين للنيابة.

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