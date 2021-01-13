أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس -
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء" -
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية -
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا -
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفلبين تتعاقد على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا

Print
الفلبين تتعاقد على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا الفلبين تتعاقد على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

10:27 ص الأربعاء 13 يناير 2021

مانيلا- (د ب أ):

توقع الفلبين اتفاقا مع شركة أسترازينيكا، غدا الخميس، للحصول على ما يصل إلى 20 مليون جرعة إضافية من لقاح .

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كبير مسؤولي اللقاح في الفلبين، كارليتو جالفيز، قوله إن الشركات الخاصة والمسؤولين المحليين يساعدون المركزية في تأمين جرعات لقاح أسترازينيكا.

وأضاف أن المحادثات جارية مع الشركة المنتجة للقاحات بشأن وصول الشحنات الأولى خلال الربع الحالى من العام .

وقال جالفيز إن اللقاحات من شركة فايزر - التي سيتم الحصول عليها من خلال برنامج كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية – ولقاحات شركة سينوفاك بيوتك من المحتمل أن تصل أولا إلى الفلبين.

وتهدف الفلبين، التي تعاني من ثاني أسوأ تفشي لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، لشراء 148 مليون جرعة لقاح لتطعيم أكثر من نصف السكان هذا العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

شبكة عيون الإخبارية