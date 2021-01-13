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هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا
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الأحد 17 يناير 2021 06:26 مساءً
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء"
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا
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الأحد 17 يناير 2021 06:09 مساءً
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
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8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 13/1/2021
DMC
DMC
الأربعاء 13 يناير 2021 10:52 صباحاً
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