وير الصحة الأردني بعد انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا: تسير بسلاسة ويُسر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا المُستجد تسير بكل سلاسة ويسر.

واكد عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأربعاء ، ان كل من تلقى رسالة سيتم تطعيمه حال وصوله الى المركز المحدد له.

واضاف خلال جولة تفقدية لمراكز التطعيم، ان العملية مستمرة، وان جميع مراكز التطعيم تم ربطها بغرفتي عمليات في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي ستعمل على تلقي الملاحظات من المواطنين حول عملية تلقي المطعوم واي استفسارات بشأنها.

وبيّن أن برنامج التطعيم بدأ في 29 مركزا في المملكة، وفق الخطة المعلنة من قبل الوزارة، والأولويات التي وضعتها لهذه الغاية لحوالي الـ5 الاف شخص يوميا.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت حملة التطعيم ضد كوفيد 19 في الأردن.

ووفق (بترا)، فإن مدير الخدمات الطبية الأردنية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان أول شخص يحصل على لقاح كورونا في حملة التطعيم.

كانت المملكة استقبلت كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.

ومنحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.