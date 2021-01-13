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صور.. غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

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صور.. غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد صور.. غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:08 ص الأربعاء 13 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، صباح اليوم الأربعاء، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأشار فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، إلى أنه جرى رصد 3 مراكز دروس خصوصية بمناطق: شباب أكتوبر، والـ5000 وحدة، وتعاونيات حسن عمار، مؤكدا على أنه جرى تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وغلق وتشميع المراكز الثلاث.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد ناشد أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.

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