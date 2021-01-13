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بالصور.. منتخب المغرب لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

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بالصور.. منتخب المغرب لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم بالصور.. منتخب المغرب لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

مصراوي Masrawy

10:20 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخب المغرب لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة لكرة اليد، والتي تنطلق مساء اليوم وحتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن المغربي وعددهم 25 وصل على الطائرة التركية القادمة من أسطنبول، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

وكان وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، منتخبات ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد والدنمارك وتونس، و 44 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام، وشركات البث ، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصين للكشف على المنشطات، وقامت سلطات المطار باستقبالهم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.

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مصراوي Masrawy

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