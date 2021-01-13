خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان والتبليغ.. محاضرة للقحطاني بـ"كورنيش القنفذة"

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ضِمن برنامج "وطن التوحيد" لبيان عقيدة السلف وإنكار الغلو والتطرف

حذّر عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، من الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها في جامع الكورنيش بمحافظة القنفذة الجمعة الماضية، تحت عنوان: "خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ".

وأكد "القحطاني" أن تلك المحاضرة تأتي ضمن البرنامج الخاص بعطلة الربيع بعنوان "وطن التوحيد"، لبيان حقيقة ما عليه دولة المملكة العربية السعودية من تبني دعوة التوحيد وعقيدة السلف، وإنكار الغلو والتطرف الذي تنتحله مثل جماعة الإخوان والتبليغ.

وبيّن خلال المحاضرة التي لقيت حضورًا وقبولًا معنى التوحيد، وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؛ ووجوب الانتساب للسلف وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتحذير نبينا من الفرق، وقول إمامنا الشيخ بن باز بأن جماعة الإخوان والتبليغ من الفِرَق الهالكة؛ ولذلك حذّرت هيئة كبار العلماء منهما.