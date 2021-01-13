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تعرّف على "ذي يزن بن هيثم" ولي العهد بسلطنة عمان

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تعرّف على "ذي يزن بن هيثم" ولي العهد بسلطنة عمان تعرّف على "ذي يزن بن هيثم" ولي العهد بسلطنة عمان
آلت إليه الولاية بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة

تعرّف على

أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق وليًّا للعهد في عمان، بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، أول أمس الاثنين.

وأصدر سلطان عمان، الاثنين، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس السلطنة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين، أن السلطان هيثم بن طارق "أصدر نظامًا أساسيًّا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".

وحسب وكالة الأنباء العمانية؛ فإن "أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، وَضَع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".

ويتضمن المرسوم "التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان؛ وفقًا لأحكام تُفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة؛ فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".

ذي يزن بن هيثم

وتشير السيرة الذاتية لذي يزن، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 أغسطس 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تَشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

وعَمِل "ذي يزن" سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل "ذي يزن" درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق كان قد تولى السلطة في البلاد قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.

وليًّا للعهد في عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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