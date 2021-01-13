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إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد كورونا

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إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد كورونا إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأربعاء 13 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

أطلقت إندونيسيا، الأربعاء، حملتها الجماعية للتطعيم ضد ، باستخدام اللقاح الصيني "كورونا فاك".

وتلقى الرئيس جوكو ويدودو أول جرعة من اللقاح في مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ثم تلاه ممثلون من وموظفي صحة وأفراد من الطوائف الدينية .

وأضاف بعد تلقي الجرعة "بعد ذلك، سنوسع برنامج التطعيم ليشمل الدولة بأسرها".

وتابع: "إنها لا تؤلم على الإطلاق".

وقال جوكو "تهدف التطعيمات إلى كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا وحماية صحة الشعب ودعم انتعاش الاقتصاد".

وسمحت هيئة الأدوية والأغذية في البلاد يوم الاثنين بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني الذي طورته شركة "سينوفاك بيونتيك".

وقالت الهيئة إن قرار إصدار إذن الاستخدام الطارئ استند إلى النتائج الأولية لتجارب المرحلة المتأخرة من اللقاح في إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وأضافت أن نسبة فعالية اللقاح في إندونيسيا تصل إلى 65.3% و78% في البرازيل و91.25% في تركيا.

لكن تقارير برازيلية أفادت أمس الثلاثاء بأن الفعالية الإكلينيكية لا تتجاوز 4ر50% في التجارب بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتلقت إندونيسيا حتى الآن 18 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وسجلت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها 270 مليون نسمة، أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بنحو 850 ألف إصابة مؤكدة و24 ألفا و645 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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