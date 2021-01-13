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موسكو- (د ب أ):

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إيران أصبحت ملاذا لتنظيم القاعدة بأنها "غير موثوقة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير القسم الآسيوي في الخارجية الروسية زامير كابولوف القول، الأربعاء، إن التصريحات الأمريكية "غير موثوقة"، وشدد على أن "موسكو ليس لديها معلومات عن مثل هذه العلاقات مع طهران".

وتابع: "يبدو أن السيد بومبيو، في نهاية رئاسة (دونالد) ترامب، يريد أن يفعل شيئا آخر لإيذاء إيران. لكن هذا لا أساس له على الإطلاق وغير موثوق".