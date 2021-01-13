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"لسلامتنا نلتزم".. حملة توعوية للتقيد بالاحترازات بالحدائق والأماكن العامة بمكة

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"لسلامتنا نلتزم".. حملة توعوية للتقيد بالاحترازات بالحدائق والأماكن العامة بمكة "لسلامتنا نلتزم".. حملة توعوية للتقيد بالاحترازات بالحدائق والأماكن العامة بمكة
لحثّ المواطنين والمقيمين على اتباع السلوكيات الصحية للوقاية من "كورونا"

واصلت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، التي تهدف إلى نشر التوعية المجتمعية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحدائق والأماكن العامة والمراكز والمجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة، على مدى أكثر من أسبوعين.

وتُشارك الفِرَق التطوعية في حث المواطنين والمقيمين على اتباع السلوكيات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره والمتمثلة في لُبس الكمامات في الأماكن العامة، وتعقيم اليدين باستمرار، والالتزام بالتباعد الجسدي في أماكن التجمعات.

وأكدت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع، وتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الأماكن العامة؛ للحد من انتشار .أمانة العاصمة المقدسة لسلامتنا نلتزم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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