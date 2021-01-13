مصرع طالب إثر تصادم 3 مركبات في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم 3 مركبات على الطريق الزراعي الشرقي، بمركز ساقلته في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الزراعي الشرقي بناحية سفلاق دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "مظهر. ف" 47 عامًا سائق ويقيم بناحية سفلاق دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة آلية قيادة "عبدالله. ا" 13 عامًا طالب ويقيم في سفلاق دائرة المركز وسيارة أخرى ملاكي قيادة "عمرو. ص" 37 عامًا مندوب مبيعات ويقيم بمحافظة الوادي الجديد.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة الآلية، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.