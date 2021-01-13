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حجز الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

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حجز الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان حجز الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

09:55 ص الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حجز طفلة، عمرها 17 عامًا، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية؛ في واقعة تسببها بمقتل شقيقها إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر في مشاجرة بينهما داخل منزل الأسرة بالحي العاشر بدائرة ثانٍ العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

تبين من التحريات، نشوب مشادة بين الطفلة "ميادة" 17 عامًا، وشقيقها الأصغر "محمد" 15 عامًا، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ، في جرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة وحجز المتهمة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

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