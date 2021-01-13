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السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء"
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا
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الأحد 17 يناير 2021 06:09 مساءً
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السلطات البريطانية تكثف حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وتفتتح مراكز جديدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 13 يناير 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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