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السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء"
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا
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الأحد 17 يناير 2021 06:09 مساءً
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
النائبة هالة أبو السعد: هناك 22 مسألة قانونية ملحة يجب أن تخرج للنور خلال هذا الفصل التشريعي
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 13 يناير 2021 10:05 صباحاً
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