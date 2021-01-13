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بسبب الأشعة.. إصابة 3 موظفين في مشاجرة بمستشفى سوهاج العام

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بسبب الأشعة.. إصابة 3 موظفين في مشاجرة بمستشفى سوهاج العام بسبب الأشعة.. إصابة 3 موظفين في مشاجرة بمستشفى سوهاج العام

مصراوي Masrawy

09:42 ص الأربعاء 13 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 موظفين، وتحطم زجاج باب قسم الأشعة بمستشفى سوهاج العام، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب عمل أشعة لطفل.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا من كل من "أحمد. م" 26 عامًا، و"محمود. م" 34 عامًا، و"عبده. م" 31 عامًا، فنيين بقسم الأشعة بمستشفى سوهاج العام مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

واتهم المصابين كل من "بهيج. ح" 50 عامًا عامل، "أشرف. ح" 45 عامًا عامل، "عبدالعليم. ب" 17 عامًا طالب، "محمود. ا" 16 عامًا طالب، "هيثم. ا" 18 عامًا طالب بالاعتداء عليهم، وإحداث إصابتهم إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء عمل أشعة للطفل "سيف. ع" 4 أعوام "حفيد الأول"، وتكسير زجاج باب قسم الأشعة بالمستشفى، بسبب أولوية إجراء أشعة على الطفل المذكور.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتهموا المُبلغين بالتعدي عليهم بالسب والشتم والضرب، دون حدوث إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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