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لأول مرة منذ قرابة عام.. خام برنت يرتفع فوق 57 دولاراً للبرميل

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لأول مرة منذ قرابة عام.. خام برنت يرتفع فوق 57 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ قرابة عام.. خام برنت يرتفع فوق 57 دولاراً للبرميل
مدفوع بالتوقعات المتفائلة للطلب وعلى خلفية الإنتاج بعد قرارات "أوبك+"

لأول مرة منذ قرابة عام.. خام برنت يرتفع فوق 57 دولاراً للبرميل

للمرة الأولى منذ 24 فبراير من العام الماضي، ارتفع سعر خام برنت حسب بيانات التداول فوق 57 دولاراً للبرميل.

وارتفع اعتباراً من الساعة الرابعة من صباح الأربعاء بتوقيت موسكو، سعر العقود الآجلة لشهر مارس لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت بنسبة 0.48%، إلى 57.03 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66%، إلى 53.56 دولار للبرميل.

ووفق " اليوم" تواصل النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جانب، وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة "أوبك+" من جانب آخر.

وكانت "أوبك+" قد أكملت الأسبوع الماضي اجتماعاً استمر يومين، حدّدت فيه معالم الصفقة قبل شهرين، حيث تمّ تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا، إلا أن روسيا وكازاخستان حصلتا على فرصة لزيادة الإنتاج في فبراير ومارس، في حين أن وعدداً من الدول المشاركة الأخرى، على العكس قررت خفضه.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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