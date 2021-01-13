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الدرجات الطبيعية تتربع على عرش الألوان في 2021

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الدرجات الطبيعية تتربع على عرش الألوان في 2021 الدرجات الطبيعية تتربع على عرش الألوان في 2021

مصراوي Masrawy

09:00 ص الأربعاء 13 يناير 2021

د ب أ-
تتربع الدرجات الطبيعية على عرش الألوان في عالم الأزياء والديكور على حد سواء لتشيع أجواء الهدوء والراحة النفسية والسلام الداخلي، لا سيما في ظل جائحة .
وأوضح المصمم والباحث في علم الألوان آكسيل فين أن الرمادي يلعب دورا كبيرا هذا العام في عالم الأزياء وكذلك عالم الأثاث والديكور، إلى جانب الدرجات اللونية، التي تقع بين الكتان والطين والرمل.
جريج
وتشهد درجة "جريج" (Greige) رواجا كبيرا هذا العام، وهي مزيج بين الرمادي والبيج. وتمتاز هذه الدرجة بطابع محايد، وهي تشكل أساسا ممتازا لإضفاء لمسات لونية جذابة على الغرفة.
ومن الدرجات الرائجة أيضا في عالم الأثاث والديكور الأصفر المطفأ ودرجة الكراميل الحيوية ودرجات الأخضر النابضة بالحياة.
إطلالات أحادية
ومن جانبها أشارت خبيرة الألوان جابرييلا كايزر إلى أن الإطلالات الأحادية (المونوكروم) تشهد رواجا كبيرا في عالم الأزياء، موضحة أنه يتم تنسيق ملابس النصف العلوي مع ملابس النصف السفلي من الجسم بنفس الدرجة اللونية، على سبيل المثال أبيض مع أبيض أو بيج مع بيج.
ومن التوليفات الرائجة أيضا الرمادي الفاتح مع البيج. ولإطلالة أكثر جاذبية يمكن اختيار الأخضر العشبي أو الأصفر الفاقع؛ حيث تضفي هذه الدرجات المفعمة بالحيوية طابعا نابضا بالحياة على المظهر.

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مصراوي Masrawy

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