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البر الرئيسي الصيني يسجل 115 إصابة جديدة بكورونا 107 منها محلية

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البر الرئيسي الصيني يسجل 115 إصابة جديدة بكورونا 107 منها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 115 إصابة جديدة بكورونا 107 منها محلية

مصراوي Masrawy

08:23 ص الأربعاء 13 يناير 2021

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 115 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 107 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 90 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين، والتي شددت السلطات مؤخرا إجراءات الإغلاق بها، إضافة إلى 16 حالة في مقاطعة هيلونججيانج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87706 حالات، بينهم 784 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 21 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82288 ، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم أمس تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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