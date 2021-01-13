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بومبيو يلغي جولته الأخيرة لأوروبا بعد يوم من إعلانها

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بومبيو يلغي جولته الأخيرة لأوروبا بعد يوم من إعلانها بومبيو يلغي جولته الأخيرة لأوروبا بعد يوم من إعلانها

مصراوي Masrawy

06:56 ص الأربعاء 13 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
ألغى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جولة أخيرة إلى أوروبا، وذلك بعد يوم من الإعلان عنها، مشيرا إلى الانتقال إلى إدارة جديدة مع قرب انتهاء ولاية دونالد .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الخارجية هذا الأسبوع. وأشارت إلى التزامها بعملية انتقالية سلسة خلال الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الوزارة في بيان إن الوزارة تتوقع أن تتلقى قريبا خطة من إدارة بايدن تحدد المسؤولين الذين سيظلون في مناصبهم كقائمين بالأعمال حتى يتم تأكيد استبدالهم من قبل مجلس الشيوخ.

وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، وفقا لإعلان وزارة الخارجية يوم الاثنين.

وذكرت (سي إن إن) الأمريكية أن الإلغاء مرتبط بانتقادات من مسؤولي الحكومات الأوروبية بشأن خرق مثيري الشغب لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي ودور ترامب في تأجيج العنف.

واشنطن - (د ب أ):
ألغى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جولة أخيرة إلى أوروبا، وذلك بعد يوم من الإعلان عنها، مشيرا إلى الانتقال إلى إدارة جديدة مع قرب انتهاء ولاية دونالد ترامب.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الخارجية هذا الأسبوع. وأشارت إلى التزامها بعملية انتقالية سلسة خلال الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الوزارة في بيان إن الوزارة تتوقع أن تتلقى قريبا خطة من إدارة بايدن تحدد المسؤولين الذين سيظلون في مناصبهم كقائمين بالأعمال حتى يتم تأكيد استبدالهم من قبل مجلس الشيوخ.

وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، وفقا لإعلان وزارة الخارجية يوم الاثنين.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الإلغاء مرتبط بانتقادات من مسؤولي الحكومات الأوروبية بشأن خرق مثيري الشغب لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي ودور ترامب في تأجيج العنف.

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