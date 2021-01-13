الكشف عن أفضل 15 مكان للعمل في أفريقيا لعام 2021

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تتصدّر كلّ من "بوهرينجر إنجلهيم"، و"تيلي بيرفورمانس"، و"كومداتا جروب"، و"ديل"، و"لوندبيك"، قائمة أفضل أماكن للعمل في أفريقيا، وذلك وفق برنامج الشهادات المرموق لأفضل أماكن العمل.

هذا وقام البرنامج مؤخّراً بإعداد قائمته السنوية لأفضل 15 مكاناً للعمل في أفريقيا بناءً على تقييم أكثر من 500 مؤسسة تعمل في جميع أنحاء القارة. وتظهر نتائج برنامج هذا العام مدى نجاح الشركات في التكيف مع التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

في المتوسط، أكد 81 في المائة من موظفي أفضل 15 شركة مدرجة في القائمة أن شركاتهم من بين "أفضل أماكن للعمل" في عام 2020. وقد قام الموظفون باستمرار بتصنيف القيادة والثقافة الشاملة والالتزام بالتطوير المهني والمرونة والحس المجتمعي كأسباب رئيسية يشعرون بفضلها بالفخر للعمل في هذه الشركات. تم تحديد التصنيف بناءً على التعليقات الواردة من الموظفين المجمّعة من خلال استطلاعات مجهولة وتقييمات الموارد البشرية لتقييم ممارسات إدارة الأفراد مقابل معايير أماكن العمل المتميزة.

وضمت قائمة أفضل 15 مكاناً للعمل كلّاً من:

"بوهرينجر إنجلهيم" "تيلي بيرفورمانس" "كومداتا جروب" "ديل" "لوندبيك" "بي إس إتش" "أسترازينيكا" "هيلتي" "روش" "إم إس دي أنيمال هيلث" "سافران جروب" "نوفارتيس" "سوميزو" "جونسون آند جونسون" "شيندلر"

وقال حمزة إدريسي، مدير البرنامج في أفريقيا، في هذا السياق: "في ضوء التحديات الاقتصادية والتوظيفية الناتجة عن جائحة ’كوفيد-19‘، نجحت هذه المؤسسات في الحفاظ على الثقافة الإيجابية في مكان العمل وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتكيف مع التحديات".