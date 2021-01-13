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شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام

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شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام

مصراوي Masrawy

05:30 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (الأربعاء إلى الاثنين)، حيث نشهد عودة الأمطار وتراجع درجات الحرارة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

يوم الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة أنه بداية من يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق لتسجل على القاهرة 20 درجة.

الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الأحد:
- أمطار متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد،
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

الاثنين:
- أمطار متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.
- شبورة مائية على مناطق من القاهرة الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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