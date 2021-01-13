أخبار عاجلة

السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا -
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية -
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة -
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب -
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي تؤيد عزل

Print
قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي تؤيد عزل ترامب قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي تؤيد عزل

مصراوي Masrawy

03:29 ص الأربعاء 13 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي، تأييدها لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، لمساعديه إنه يعتقد أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها أن ماكونيل أعرب عن سعادته لأن الديمقراطيين يتجهون لعزل ترامب، معتقدا أن ذلك "سيسهل إزاحته من الحزب".

ومن جهتها، أعلنت ليز تشيني من وايومنج، وهي المسؤول الثالث بالحزب الجمهوري في مجلس النواب، أنها ستصوت لصالح عزل ترامب، قائلة إنه "استدعى وحشد هذا الجمع وأشعل فتيل هذا الهجوم".

وقالت في بيان: "ليس هناك خيانة أكبر من هذا من جانب رئيس للولايات المتحدة لمنصبه واليمين (فيما يتعلق بالامتثال) للدستور".

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء. كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها "سخيفة للغاية" وقال إنها "تثير غضبا هائلا" في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

شبكة عيون الإخبارية