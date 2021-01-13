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زعيم يتعهد بتعزيز قوة الردع النووية لبلاده

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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز قوة الردع النووية لبلاده زعيم يتعهد بتعزيز قوة الردع النووية لبلاده

مصراوي Masrawy

01:03 ص الأربعاء 13 يناير 2021

بيونج يانج - (د ب أ)

دعا زعيم كيم جونج أون، إلى تعزيز القدرات النووية لبلاده وذلك في ختام مؤتمر نادر للحزب الحاكم، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الأربعاء.

وتعهد كيم، بذلك في جلسة اليوم الأخير للمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في بيونج يانج، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وقال كيم:"بينما نعزز قوة ردع الحرب النووية، نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لبناء أقوى قدرات عسكرية".

وأعلنت كوريا الشمالية، أنها ستعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونج يانج يوم الأحد لمناقشة ما تم طرحه خلال مؤتمر الحزب، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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