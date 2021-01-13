رئيس تشيلي يدخل حجرًا صحيًا وقائيًا بعد مخالطة مصاب بكورونا

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مصراوي Masrawy

سانتياجو - (د ب أ)

دخل رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، حجرًا صحيًا وقائيًا بعد اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويعمل في منزله، وفقًا لبيان.

وخضع بينيرا والسيدة الأولى سيسيليا موريل، لاختبار لفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية، أمس الاثنين، ولم تظهر على أي منهما أعراض الفيروس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيواصل بينيرا، القيام بمهامه عن بعد. ومن المنتظر أن يستمر الحجر الصحي الوقائي لمدة 14 يومًا بحسب المعلومات التي قدمتها الرئاسة.