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وزير الأوقاف يعتمد إشهادا وقفيا جديدا بأكثر من 5 ملايين جنيه

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وزير الأوقاف يعتمد إشهادا وقفيا جديدا بأكثر من 5 ملايين جنيه وزير الأوقاف يعتمد إشهادا وقفيا جديدا بأكثر من 5 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

08:15 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إشهادا جديدا بلغت قيمته 5 ملايين و371 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.

وعلى صعيد آخر، اعتمد الوزير خطة لتوزيع أكثر من 20 ألف مصحف على المديريات الإقليمية التي ستقوم بتوزيعها على الأئمة والمساجد الكبرى خلال يناير الجاري، وتعطي الأولوية للأئمة أعضاء المقاريء والأئمة المعتمدين في المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ.. وذلك تحت إشراف مدير المديرية مع توزيع باقي الكمية على المساجد الكبرى وموافاة الوزارة بقوائم المستلمين والمساجد التي تم تزويدها بها وما يفيد إدراجها في عهدة المسجد.

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