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بعد قليل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 14 ساعة

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بعد قليل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 14 ساعة بعد قليل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 14 ساعة

مصراوي Masrawy

08:14 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه، عدد من المناطق بالمدينة، نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال صيانة برافع 2 عكرة.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه سيتم قطع مياه الشرب على بعض المناطق بالمدينة من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء.

وأضاف الجهاز أن المناطق التي ستشهد الانقطاع هي: "المستثمرين الجنوبية والعائلي والمنطقة الصناعية وجاردينيا ولا رواه، الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية والنرجس واللوتس والأيقونة وإسكان الجامعة الأمريكية والرحاب 2 ومدينتى والتمر حنة والأندلس ودار الأندلس والقرنفل وأرض الجمعيات والقطاع الثالث والرابع من مركز المدينة".

وقال الجهاز، إنه يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة، لطلبها يمكن الاتصال برقم 15100.

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