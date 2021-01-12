أكبر أبناء سلطان عمان وليًا للعهد بموجب تعديلات على النظام الأساسي للحكم

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مصراوي Masrawy

مسقط - (ا ف ب)

أصدرت سلطنة عمان الثلاثاء، نص "النظام الأساسي للدولة" الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم نصت على أن ولاية الحكم تنتقل "من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا"، ما يجعل أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، وليًا للعهد.

وأكبر أبناء السلطان هو ذي يزن بن هيثم، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب.

وكان السلطان أصدر مرسومًا، أمس الاثنين، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

ونشر حساب موقع التواصل الحكومي نص النظام الأساسي الجديد، وفيه في المادة الخامسة "تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة".

وأضاف نص المادة الخامسة "إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة".

وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته.

وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد".

وكان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد الذي لم يكن له أبناء، وهو أحد أبناء عمومته. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.