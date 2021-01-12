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بيانات لقاح مسروقة في هجوم إلكتروني على هيئة أوروبية تظهر على الإنترنت

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بيانات لقاح مسروقة في هجوم إلكتروني على هيئة أوروبية تظهر على الإنترنت بيانات لقاح مسروقة في هجوم إلكتروني على هيئة أوروبية تظهر على الإنترنت

مصراوي Masrawy

08:26 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أمستردام - (د ب أ)

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الوثائق التي تتعلق بعلاجات لفيروس كورونا والتي سرقت خلال هجوم إلكتروني على الوكالة، ظهرت على الإنترنت.

وقالت الوكالة إن "سلطات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة"، دون أن تذكر تفاصيل حول نوع الوثائق التي ظهرت أو مكان ظهورها.

وفي ديسمبر، اخترق قراصنة مجهولون نظام تكنولوجيا المعلومات التابع لوكالة الأدوية الأوروبية واستهدفوا وثائق تتعلق بالأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما في ذلك بعض الوثائق الخاصة بـ "التقديم التنظيمي للقاح شركتي فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19".

وأكدت شركتا فايزر وبيونتيك أن أنظمتهما لم تتعرض للهجوم. كما ذكرتا أنه، على حد علمهما، لم يتم الوصول إلى أي بيانات عن الخاضعين للاختبارات.

ولا تزال التحقيقات جارية في الهجوم الإلكتروني.

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