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دقلو: قوات مشتركة لحفظ الأمن في دارفور

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دقلو: قوات مشتركة لحفظ الأمن في دارفور دقلو: قوات مشتركة لحفظ الأمن في دارفور

مصراوي Masrawy

08:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو استعداد الدولة الكامل لتأمين جميع ولايات دارفور عقب خروج بعثة اليوناميد، لافتا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية قامت بتشكيل قوة مشتركة من جميع القوات لحفظ الأمن في دارفور.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن دقلو بحث مع وفد قبيلة "الفور" برئاسة الدمنقاوي سيسي فضل، عدداً من القضايا، في مقدمتها اتفاقية السلام وكيفية إلحاق كل من عبد الواحد محمد نور رئيس حركة "تحرير السودان"، وعبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية شمال" بعملية السلام.

وأكد الدمنقاوي فضل ضرورة فرض هيبة الدولة واستكمال مسيرة السلام وتأمين معسكرات النازحين، مشيرا إلى أهمية تحرك أهل دارفور بجدية للجلوس مع عبد الواحد محمد نور، وحثه على الانضمام لركب السلام.. داعيا إلى عدم الالتفات للرسائل السلبية التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تفتيت وحدة القوات النظامية والتأثير عليها.

وفي غضون ذلك، التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مع وفد من الإدارة الأهلية لولايتي الخرطوم ونهر النيل، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا، في مقدمتها اتفاق السلام الذي تم توقيعه، بجانب أوضاع الإدارة الأهلية في ظل القانون الجديد الذي يجري إعداده.

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