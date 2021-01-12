كلب مسعور يعقر 7 أطفال في كفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصيب 8 أشخاص بقرية شباس عمير، التابعة مركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال، إثر عقرهم من كلب مسعور.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 8 أشخاص، إلى مستشفى قلين المركزي، بينهم 7 أطفال، مصابين في أنحاء متفرقة بالجسد، بإدعاء عقر من كلب مسعور، فيما جرى تحويلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

ووفق البلاغ الوارد إلى غرفة طورئ صحة كفر الشيخ، تبين أن المصابين هم: "يارا.ع.ا"، 7 أعوام، عقر بالقدم اليمنى، و"حسين.ع.ا"، 6 أعوام، عقر بالرأس، و"زكريا.ع"، 14 عامًا، عقر بالذراع الأيمن، و"أميرة.ع"، 3 أعوام، عقر بالرأس، و"إيمان.ع.ع"، 11 عامًا، عقر بالقدم اليمني، و"أحمد.ع.أ"، 34 عامًا، عقر بالقدم اليسري، و"يوسف.م.أ"، 8 أعوام، عقر بالذراع الأيمن، و"سما.ع.ع"، 6 أعوام، عقر بالقدم اليسري.