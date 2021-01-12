أخبار عاجلة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن" -
"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان" -
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة"

Print
مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة" مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة"
لعدم وجود وسائل السلامة وطُبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز

نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، جولات ميدانية على مواقف حجز السيارات بالنوارية بمشاركة الجهات الأمنية، ومراقبة وتنظيم حجز الماشية السائبة والمُخالفة، وذلك بهدف مراقبة تلك المواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمتنزهين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن مصادرة 14 رأساً من الخيل التي يتم تأجيرها بطرق عشوائية، وإزالة الألعاب المخالفة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكد من تقديم الخدمات بطرق نظامية وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادي تلك المواقع، مشيرةً إلى أن بلدية العمرة الفرعية شكلت الكثير من الفرق الرقابية التي تضم مجموعة من المراقبين ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بالجولات الميدانية على هذه المواقع بشكل مستمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة

شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة

كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ

شبكة عيون الإخبارية