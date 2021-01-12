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بريطانيا تسجل 1243 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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بريطانيا تسجل 1243 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بريطانيا تسجل 1243 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

07:58 م الثلاثاء 12 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت بريطانيا قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بـ1243 وفاة، في ارتفاع بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" ، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45533، ليصل الإجمالي إلى 3164051 حالة.

وبلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا، في يوم 8 يناير الجاري، 68053 حالة؛ مما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937 حالة، وفي 10 يناير إلى 54940 حالة، وفي 11 يناير إلى 46169 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1243 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 83203.

وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوم 8 يناير 1325 حالة في حصيلة قياسية، لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035 وفي 10 يناير إلى 563، وفي 11 يناير 529 حالة وفاة.

وتأتي بريطانيا في ترتيب الخامس عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة وفيات الجائحة.

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مصراوي Masrawy

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