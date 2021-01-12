رئيس تشاد يبحث مع عضو السيادة السوداني قضايا سياسية وأمنية

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السودان - (أ ش أ)

بحث الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء في مدينة أم جرس التشادية، مع عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن إبراهيم جابر، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا السياسية والأمنية بما يدفع ويدعم مصالح البلدين.

وقال الفريق الركن إبراهيم جابر، في تصريح صحفي وزعه مجلس السيادة، إنه نقل للرئيس التشادي، تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس التشادي إدريس ديبي، على ما يدور في الساحة السياسية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية.

وأضاف: "وجدنا تفهمًا ودعمًا من الرئيس ديبي لهذه القضايا"، منوها بأن الجانبين عقدا اجتماعا مشتركا بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تُحقق الزيارة أهدافها دفعا للعلاقات الأخوية التي تربط بين السودان وتشاد.

ورافق عضو مجلس السيادة الانتقالي في زيارته لتشاد، وفد ضم كلاً من وزيري الدفاع الفريق الركن يسن ابراهيم يسن، والخارجية المكلف عمر قمر الدين.