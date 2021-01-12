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الأمن الأفغاني يحبط مخططًا لاستهداف السفير الأمريكي

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الأمن الأفغاني يحبط مخططًا لاستهداف السفير الأمريكي الأمن الأفغاني يحبط مخططًا لاستهداف السفير الأمريكي

مصراوي Masrawy

06:47 م الثلاثاء 12 يناير 2021

باكستان - (أ ش أ)

أعلنت مديرية الأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يخطط لاغتيال سفير الولايات المتحدة روس ويلسون في كابول.

ونقلت وكالة "باجافاك" الأفغانية،عن بيان للمديرية، أن إحدى وحداتها اعتقلت القيادي في تنظيم داعش الإرهابي عبد الواحد، و3 مسلحين آخرين ليلة أمس الإثنين، في منطقة كاما، وأوضح البيان أن عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان.

كان الأسبوع الماضي ألقى الجيش الأمريكي باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، التي لم تتبناها أي جهة، ورغم أن التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن بعضها.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، كما ظهر منحى جديد للإرهابيين لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى على الرغم من انخراط طالبان والحكومة في محادثات سلام، وعبر السنوات الماضية، تبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات دامية في ننجرهار، التي كانت يوما معقلا للجماعة الجهادية في البلاد.

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