وفاة سائق بأزمة قلبية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة سائق بشركة مصر للطيران أثناء عمله بالمهبط، بعد تعرضه لأزمة قلبية، تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن إدارة الحجر الصحي بالمطار تلقت إخطارا يفيد بتعرض سائق 51 عاما بمصر للطيران لأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله داخل مهبط مبنى الركاب.

على الفور تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، وبالكشف علي الموظف تبين أنه فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي مصر الطيران وابلاغ السلطات لاتخاذ الاجراءات.

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