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وفاة سائق بأزمة قلبية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي

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وفاة سائق بأزمة قلبية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي وفاة سائق بأزمة قلبية داخل مهبط مطار القاهرة الدولي

مصراوي Masrawy

06:56 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة سائق بشركة للطيران أثناء عمله بالمهبط، بعد تعرضه لأزمة قلبية، تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن إدارة الحجر الصحي بالمطار تلقت إخطارا يفيد بتعرض سائق 51 عاما بمصر للطيران لأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله داخل مهبط مبنى الركاب.

على الفور تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، وبالكشف علي الموظف تبين أنه فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي مصر الطيران وابلاغ السلطات لاتخاذ الاجراءات.

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