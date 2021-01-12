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صوتان فقط لأحد المرشحين.. ننشر نتيجة انتخابات رئاسة برلمان 2021

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صوتان فقط لأحد المرشحين.. ننشر نتيجة انتخابات رئاسة برلمان 2021 صوتان فقط لأحد المرشحين.. ننشر نتيجة انتخابات رئاسة برلمان 2021

مصراوي Masrawy

06:54 م الثلاثاء 12 يناير 2021

فاز المستشار حنفي جبالي بمنصب رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 /2026.

وحصل جبالي على 508 من عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت 587.

فيما حصل المرشح محمد صلاح أبوهميلة على 57 صوتا، وحصل المرشح أحمد عبد الحكيم يوسف دراج على صوتين، بينما حصل النائب محمد مدينة على 9 من الأصوات الصحيحة.

وتقدم كل من النواب المستشار حنفي جبالي ومحمد صلاح ابوهميلة و أحمد عبد الحكيم يوسف دراج ومحمد مدينة للترشح على منصب رئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.

وأعلنت رئيس الجلسة الافتتاحية فريدة الشوباشي فتح باب الترشح وتقدم النواب السابقين الذكر للترشح بناء على قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية.

وكما شكلت رئيس الجلسة لجنة للإشراف على إجراء انتخاب رئيس المجلس للفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن هذه اللجنة تضم مجموعة من النواب ممثلين عن مختلف الأحزاب داخل المجلس.

وساهم دعم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، وأحزاب القائمة الوطنية من أجل ، في تحقيق الأفضلية لرئيس المحكمة الدستورية السابق في الانتخابات التي نافس فيها 3 مرشحين أخرين هم النواب محمد أبو هميلة والنائب أحمد دراج والنائب محمد مدينة.

ووجه "الجبالي" الشكر لأعضاء النواب على انتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا أنه لا فارق بين من وافق ومن اعتراض، فتلك هيّ الديمقراطية التي أساسها تعدد وجهات النظر.

وتنص المادة 12 من اللائحة أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

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