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رئيس النواب الجديد: وحد الشعب في مواجهة الإرهاب

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رئيس النواب الجديد: السيسي وحد الشعب في مواجهة الإرهاب رئيس النواب الجديد: وحد الشعب في مواجهة الإرهاب

مصراوي Masrawy

06:52 م الثلاثاء 12 يناير 2021

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح وحد الشعب المصري تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح" في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

وقال رئيس مجلس النواب -في كلمة عقب الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء- إن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر من مرحلة الهوية من خلال توحيد الشعب المصري تحت شعار المواطنة والتنمية.

وأشار إلى أن يقودها الأن ابن بار من أبنائها يعمل من أجل وحدة الدولة ومواجهة التحديات، مؤكدا أن أفعال الرئيس السيسي تشهد له على أرض الواقع عبر توجيه للحكومة وتباع أعمال أبناء الوطن الأبطال في مواقع العمل المختلفة أثمرت عن مشروعات عملاقة لصالح المواطنين.

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