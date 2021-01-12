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مصراوي Masrawy

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحد الشعب المصري تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح" في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

وقال رئيس مجلس النواب -في كلمة عقب الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء- إن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر من مرحلة الهوية من خلال توحيد الشعب المصري تحت شعار المواطنة والتنمية.

وأشار إلى أن مصر يقودها الأن ابن بار من أبنائها يعمل من أجل وحدة الدولة ومواجهة التحديات، مؤكدا أن أفعال الرئيس السيسي تشهد له على أرض الواقع عبر توجيه للحكومة وتباع أعمال أبناء الوطن الأبطال في مواقع العمل المختلفة أثمرت عن مشروعات عملاقة لصالح المواطنين.